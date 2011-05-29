Во Львове молились за нерожденных детей
23:40, 29 мая 2011Общество
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Молитвенно-просветительская акция
29 мая во Львове состоялась молитвенно-просветительская акция «Дети за жизнь».
Цель акции - помолиться за детей, которые находятся в лонах матерей, за их счастливое рождение и христианскую жизнь, за привлечение внимания общества к тому факту, что ребенок уже с момента зачатия заслуживает уважения, любви и заботы, сообщили ZAXID.NET в пресс-службе УГКЦ.
В программе запланирован молебен к Богородице, выступления, свидетельства семей, детские интервью о жизни и любви мам, пантомимы, тематические песни и сценки, конкурс детского рисунка. Также предусмотрена выставка плакатов, которые представляют жизнь ребенка до рождения.
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