В Украине прошел День миротворцев

Сегодня в Украине отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, праздник был утвержден указом Президента Украины, учитывая весомый вклад Украины в поддержку стабильности в разных регионах планеты, а также поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН.

Миротворческую деятельность Украина как независимое государство начала в 1992 году направлением 240-го отдельного миротворческого батальона в бывшую Союзную Республику Югославия.

За почти 19 лет около 37 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины получили боевой опыт в международных миротворческих операциях на территории почти 20 стран мира. Среди них - бывшая Союзная Республика Югославия (Босния и Герцеговина, Хорватия, Восточная Славония, Македония, Косово), страны Ближнего и Среднего Востока (Южный Ливан, Кувейт, Ирак), страны Африканского континента (Ангола, Сьерра-Леоне, Либерия, Эфиопия и Эритрея, Кот-д’Ивуар), Афганистан, Грузия, Таджикистан и Гватемала.

На сегодняшний день 476 украинских военных выполняют миротворческие задачи в составе 9 миссий ООН и НАТО на территориях 8 стран. Так, группа украинских миротворческих контингентов представлена в Либерии и Косово, она включает 409 военнослужащих. Еще 67 украинских военных работают в качестве миротворческого персонала миссий в Судане, Конго, Ираке, Приднестровье, Либерии, Косово и Афганистане.

Украинский миротворческий контингент многонациональной боевой группы “East” сил КФОР в Косово выполняет задачи с 1 сентября 1999 года. Сегодня 134 военнослужащих украинского миротворческого контингента группы “East” осуществляют на Балканах патрулирование, обеспечивают безопасность передвижения местных жителей, несут службу на наблюдательных постах, оказывают гуманитарную помощь, проверяют автомобильный транспорт и население на предмет наличия оружия, взрывчатки, наркотических веществ и контрабанды, охраняют исторические памятники и пр.

Украинский вертолетный отряд в Либерии начал свою миротворческую миссию в январе 2004 года. Сегодня 275 наших военных на африканской земле выполняют задачи по перевозке персонала Миссии ООН и грузов, осуществляют воздушное сопровождение перемещения войск, медицинскую транспортировку и эвакуацию раненых и пр.

С ноября 2010 года вертолетная группа из состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВСУ сил Миссии ООН в Либерии выполняет задачи по оперативной поддержке Операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

За образцовое выполнение миротворческих задач тысячи украинских военных были награждены медалями ООН “За выполнение задач по поддержанию мира” и НАТО “За участие в миротворческой операции в регионе конфликта”, “За службу в Боснии и Герцеговине”, “За службу в Косово”. Более 200 военнослужащих, которые проходили службу в миротворческих подразделениях ВСУ, награждены государственными наградами, свыше 10 тысяч – знаками отличия Министерства обороны Украины.

За почти 19 лет миротворческой деятельности Украина потеряла 50 военнослужащих, в том числе одну женщину. Еще более 100 военнослужащих получили ранения.

Существенным аспектом участия ВСУ в миротворческой деятельности является поступление компенсационных выплат. За участие украинских миротворческих контингентов в международных миротворческих операциях в 2010 году в общий фонд государственного бюджета Украины поступили компенсационные выплаты в размере 158,6 млн. грн.