Женщина заказала убийство своего мужа

В Житомире женщина за несколько тысяч долларов заказала убийство своего мужа.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Житомирской области, у дверей собственного дома был убит владелец местной службы такси. Убийца вонзил у него нож.

Следствие выяснило, что заказчиком убийства оказалась его 25-летняя жена, мать двоих детей, а организатором – ее 46-летний любовник, ранее судимый, исполнителем – 37-летний также ранее судимый его товарищ.

На допросах заказчица убийства созналась, что отношения в семье были очень плохими и дело шло к разводу. Но вдруг у нее созрела мысль убить мужа, а сотрудник службы такси, с которым она была в дружеских отношениях и которому жаловалась на «изувера-мужа», предложил свои услуги в качестве организатора. У него был на примете и профессиональный исполнитель, с которым он вместе «сидел». Тот согласился убить мужа всего за несколько тысяч долларов. Организатор убийства сообщил на допросах, что, убрав мужчину заказчицы убийства, сам хотел вступить в брак с ней. Та же, со своей стороны, утверждает, что планов второго замужества не вынашивала.

Следствие по этому делу продолжается. На основании собранной доказательной базы уголовное дело переквалифицировано на ст. 115, ч. 2, подпункты 11, 12, 13 УК Украины (Преднамеренное убийство, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц, а также Преднамеренное убийство, совершенное на заказ лицом, которое раньше совершало преднамеренное убийство). Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 15 лет и до пожизненного заключения.