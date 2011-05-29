Завтра в Украине - жара

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь в Крыму, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, на побережье Крыма до 19°, днем 25-30°, в Крыму 21-26°; в горных районах ночью 6-11°, днем 16-21°.

В Киевской области в понедельник осадки не ожидаются. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 16-21°, в Днепре в районе Киева 19°.