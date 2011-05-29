Вручены аттестаты первым выпускникам Военно-морского лицея

Первый выпуск лицеистов состоялся 28 мая в Военно-морском лицее в Севастополе - аттестаты об окончании учебного заведения и нагрудные знаки получили 45 выпускников.

Как передает корреспондент УНИАН, лицеистов, их командиров и преподавателей поздравил командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ. Он поблагодарил командиров и преподавателей лицея, «за то, что воспитали будущих офицеров».

Адмирал с удовлетворением отметил, что подавляющее большинство выпускников продолжат обучение именно в Академии ВМС имени Нахимова, а это, по словам В.МАКСИМОВА, «наша гордость и наша честь».

Как сообщил журналистам начальник Военно-морского лицея капитан 1 ранга Игорь КОЛЕЖНЮК, все 45 выпускников изъявили желание продолжить обучение в высших военных учебных заведениях ВСУ. В частности, учиться в Академии ВМС им. Нахимова намерены около 60% лицеистов. «Лицеисты показали хорошие знания во время государственной итоговой аттестации за 11-й класс, получили достойные оценки», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Военно-морской лицей был открыт в Севастополе 1 сентября 2009 года. Он является учебным заведением для предоставления полного среднего образования ученикам 10-11 классов с военно-профессиональной направленностью обучения и допрофессиональной подготовки.