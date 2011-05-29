Число умерших от огурцов достигло 10
03:20, 29 мая 2011Общество
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По всей Европе идет проверка
Число умерших от заражения кишечной палочкой в Германии достигло десяти человек.
Источником инфекции власти считают огурцы, привезенные из Испании.
В общей сложности заболели 276 человек, в основном в Гамбурге, но случаи заражения отмечены также в Швеции, Дании, Нидерландах и Великобритании. В других странах Евросоюза санитарные службы проверяют поступившие из Испании овощи.
Осложненная форма кишечной палочки поражает почки и воздействует на центральную нервную систему. Особую группу риска составили пожилые женщины.
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