Пять модернизированных в Украине Ан-32 отправлены в Индию

Первые пять легких военно-транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии, на которых были проведены работы по ремонту и модернизации, отправлены в Индию, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

Новая модификация Ан-32 получила обозначение An-32RE (reequipped). На модернизированных машинах установлено современное оборудование предупреждения столкновения самолетов в воздухе, раннего предупреждения столкновения с землей, система спутниковой навигации, самолетные дальномеры, модернизированные радиовысотомеры, новый радиолокатор с двумя многофункциональными индикаторами, новое кислородное оборудование, улучшенные кресла экипажа. Грузоподъемность самолета увеличена до 7,5 т.

Работы проводились на госпредприятии "Завод №410 гражданской авиации" при участии разработчика и более 20 других предприятий Украины, России, Швейцарии и США.

Ан-32 разработан в КБ Антонова по заказу индийских ВВС. Поставки Ан-32 в Индию начались в 1984 году. 15 июня 2009 года между Украиной и Индией был подписан договор на выполнение ремонта и модернизации 105 Ан-32 ВВС Индии. Главным его исполнителем с украинской стороны определено дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт" - Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт". Соисполнителями контракта являются "Антонов", "Завод №410 ГА", ОАО "Мотор Сич".

Согласно контракту, 40 самолетов будут модернизированы в Украине, 65 - на авиазаводе ВВС BRD-1 в Канпуре (Индия). Первые пять Ан-32, которые сейчас переданы заказчику, прилетели в Киев для модернизации в марте прошлого года.