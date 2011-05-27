Янукович: мы не можем допустить новой "Берлинской стены"

Украина ни в коем случае не противопоставляет свою интеграцию в Европу и стратегическое партнерство с Россией.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время пленарного заседания XVII Саммита государств Центральной Европы в Варшаве.

Президент отметил, что региональное сотрудничество является одним из приоритетов европейской политики Украины.

Также он подчеркнул, что Украина рассматривает свое нынешнее председательство в Комитете Министров Совета Европы и будущее председательство в ОБСЕ в 2013 году как хорошую возможность внести вклад в развитие демократии. «Рассматриваем это как еще один случай сделать достойный вклад в укрепление демократических стандартов на континенте», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина высоко ценит ее привлечение к сотрудничеству с Вышеградской четверкой – Польшей, Словакией, Венгрией и Чехией. «Мы придаем большое значение процессам консолидации позиций государств Вышеградской группы в сфере безопасности», – сказал Президент. По его словам, идет речь, в частности, о недавнем решении относительно создания боевой тактической группы этих стран.

Президент отметил, что созданная в свое время странами Вышеградской группы модель сотрудничества соседей по региону доказала свою действенность и значительно ускорила их общее движение в Евросоюз.

«Я хотел бы, чтобы вышеградский дух единства и партнерства мы распространили на весь регион Центральной и Восточной Европы. Сегодня именно через наш регион проходит линия, которая разделяет европейские страны на «членов» и «нечленов» ЕС. Мы не можем допустить, чтобы эта линия деления утвердилась и превратилась в новую искусственную «берлинскую стену» Европы», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Сегодня опять актуальна наша солидарность, взаимная поддержка и осознание общей исторической судьбы, убежден Президент Украины.