В Крыму втрое меньше выпускников, чем обычно

Сегодня в Крыму последний звонок прозвенел в 600 школах, по всей автономии окончили 11-й класс 4972 школьника. Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, этот учебный год необычен тем, что количество выпускников более чем в три раза меньше стандартного (ежегодно – 16-17 тыс. учеников).

«Причина заключается в «демографической яме» 90-х гг. и реформе в системе образования, когда часть третьеклассников перевели сразу в 5-й класс», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, 9-й класс окончат около 18 тыс. юных крымчан.

В этом году в Крыму на награждение ученическими медалями претендует 270 выпускников, в том числе 188 – на золотую медаль, а 82 – на серебряную, что составляет 7% от общего числа выпускников.

Также в текущем году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировалось свыше 4 тыс. ребят из числа выпускников, что составляет 92% от их общего количества. Это самый высокий показатель в Украине (средний процент по регионам страны – 78,6%).

Торжественное вручение аттестатов выпускникам по всей автономии произойдет во время выпускных вечеров, которые пройдут с 28 по 31 мая.