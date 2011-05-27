В Киеве СБУ взяла «на горячем» судью

Сотрудники СБУ задержали «на горячем» судью одного из районных судов столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-сектор Управления СБУ в г. Киеве, злоупотребляя своим служебным положением, судья через посредника требовал и получил взятку за принятие процессуальных решений по гражданскому делу в интересах одной из сторон.

25 мая с.г. сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время получения денежного вознаграждения в размере 2-х тысяч американских долларов.

По материалам Управления СБУ в г. Киеве столичной прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении судьи и его сообщника