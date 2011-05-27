Милиция отпустила журналиста Осинского

Одесская милиция освободила 32-летнего журналиста Богдана ОСИНСКОГО после допроса в качестве свидетеля по делу о поджоге местного офиса Партии регионов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Б.ОСИНСКИЙ, уточнив, что заместитель начальника отделения милиции «Хмельницкий» Руслан ЛУНГУЛ распорядился освободить журналиста, доставленного оперативниками около 9-ти утра в кабинет следователя Малиновского РОВД Артема БАБАЕВА.

«Сначала следователь А.БАБАЕВ допрашивал по уголовному делу, возбужденному по факту попытки поджога неизвестными в январе текущего года одесского офиса Партии регионов на ул. Прохоровской, 17, а по завершению сопроводил к начальнику участку «Хмельницкий» Руслану ЛУНГУЛУ, где было объявлено, что меня никто не задерживает - могу возвращаться домой».

“Следователь А.БАБАЕВ также отдал мне паспорт, грубо отобранный во время трехчасового обыска частного жилья, - отметил Б.ОСИНСКИЙ, - а также пообещал вернуть изъятые из квартиры вещи, кроме персонального компьютера, который якобы будет подвергнут многомесячному экспертному исследованию”.

Б.ОСИНСКИЙ добавил, что «во время допроса следователь А.БАБАЕВ цинично заявил мне в глаза, якобы меня никто на рассвете не задерживал, а я был сопровожден в милицию в качестве свидетеля по уголовному делу». Более того, в протоколе обыска указано, что обыск продолжался час, не три часа, как было в действительности.

Также журналист отметил, что «судья Малиновского райсуда Одессы Сергей ЖУРИК, заочно штампуя санкцию на обыск жилья, привел в документе искаженные биографические данные».

В свою очередь, лидер Одесской облорганизации ВО «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО заявил, что пикетирование активистами партии здания участка «Хмельницкий», где сегодня удерживали Б.ОСИНСКОГО, отменено в связи с освобождением журналиста.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2011 года в Одессе неизвестный злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в офис городской организации Партии регионов, расположенный на улице Прохоровской, 18. Ответственность за совершенное взяла на себя до сих пор неизвестная в Одессе организация антиглобалистов.