В связи с ожидаемым ростом потребления газа в Европе актуальность модернизации украинской газотранспортной системы не снижается.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня журналистам, комментируя по просьбе УНИАН заявление председателя правления ОАО “Газпром” Алексея МИЛЛЕРА о возможном перераспределении части транзита газа с украинской ГТС на газопровод Nord Stream («Северный поток»).

«Мы считаем, что в связи с ростом потребности Европейского Союза в газе актуальность в модернизации и эксплуатации нашей газотранспортной системы не снижается. И эти два обходных маршрута (Северный и Южный потоки – УНИАН), безусловно, увеличат независимость России с точки зрения поставок газа. Но, вместе с тем, сохранят необходимость использования нашей газотранспортной системы», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Господин МИЛЛЕР может говорить все, что считает нужным. Мы же исходим из того, что та политика строительства обходных газопроводов вокруг территории Украины была реакцией российского руководства на политику, проводимую предыдущим руководством Украины. Это факт, к большому сожалению», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сообщил, что с июня текущего года начнется заполнение газом Nord Stream. По его словам, около 20 миллиардов кубометров газа, которые в настоящее время поставляются транзитом через Украину в направлении Чехии и Германии, будут поставляться по новому трубопроводу.

Nord Stream является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу. Газопровод протяженностью 1,22 тысячи километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Управляющий директор консорциума Nord Stream Маттиас Варниг в начале мая заявил, что газопровод сможет покрывать лишь четверть дефицита газа в Европе, однако консорциум не планирует расширение проекта.

В настоящее время акционерами проекта Nord Stream являются российский "Газпром", германские Wintershall Holding и E.On Ruhrgas, французская GDF Suez и нидерландская Gasunie. Доли акционеров в компании-операторе проекта Nord Stream AG распределяются следующим образом: "Газпром" - 51%, Wintershall Holding и E.On Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.