Сегодня в Киеве - фейерверк

В концерте на Майдане Незалежности в Киеве, который организован сегодня по случаю праздника Последнего звонка, примут участие исполнители, которых избирали выпускники школ, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В сообщении отмечается, что праздник Последнего звонка для выпускников средних школ будет проходить в первый раз за годы независимости и инициирован Президентом Украины.

Чтобы сделать праздник максимально незабываемым, к участию в концерте организаторы пригласили самых любимых артистов выпускников. Как информируют в КГГА, избирали фаворитов методом проведения фокус-групп 4-мя ведущими радиостанциями и 4-мя молодежно-ориентированными телеканалами.

«Шоу-программа праздника выглядит как звездный учебный день старшеклассников-выпускников, составленный в соответствии с их мечтами. По сценарию, артисты-участники праздничного концерта будут исполнять роли учителей по разным предметам”, - говорится в сообщении. Таким образом, поздравить будущих абитуриентов с праздником выйдут на сцену группы «Потап і Команда», «Друга Ріка», «23:45», Makhno progect, Тина КАРОЛЬ, «Пара Нормальных», Братья БОРИСЕНКО и другие. Ведущими концерта будут Ольга ЦИБУЛЬСКАЯ и Александр ПЕДАН.

Концерт начнется в 19.00 видео-обращением Президента Украины к выпускникам 2011 года. В 22.30 кульминацией праздника станет фейерверк.

Как сообщал УНИАН, в связи с празднованием сегодня в Киеве на Майдане Незалежности Последнего звонка будет перекрыто движение автотранспорта по улице Крещатик на участке от улицы Городецкого до улицы Институтской с 20.00 до 24.00.