Крым получил новый логотип (изображение)

В Крыму определили победителя конкурса на ребрендинг логотипа автономии, организованного Министерством курортов и туризма Крыма совместно с Республиканским комитетом АРК по информации.

Как сообщили УНИАН в Курортно-информационном центре АРК, Победителем стала киевская компания iBrandDesignConsulting.

По мнению членов конкурсной комиссии, новый логотип позиционирует Крым как туристический регион, где туристы откроют для себя горы, море и приветливое солнце.

«На конкурс поступило 307 работ. По итогам первого заседания комиссии было отобрано 7 вариантов, после второго заседания — три. В результате продолжительной работы комиссии на третьем заседании выбран концепт логотипа Крыма. Он будет доработан, еще нужно шлифовать шрифт», — рассказал глава Республиканского комитета АРК по информации Вадим ВОЛЧЕНКО.

По его словам, вскоре будет разработан brand-book, в который войдут все варианты шрифтов, цветов, позиционирования логотипа на разных носителях и т.д. «Будут созданы видеоматериалы, видеоролики. Логотип будет использоваться в презентационных материалах, на бигбордах и так далее», — добавил он.

Кроме того, в ближайшее время планируется разработать выставочный стенд Крыма с использованием нового логотипа, который будет применяться на туристических выставках и других мероприятиях. «Также мы планируем презентовать новый логотип в ходе пресс-конференции на открытии PrimeYaltaRally», — резюмировал В.Волченко.