Иранские журналисты неделю знакомились с Украиной

Закончился визит делегации иранских журналистов в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, восемь руководителей иранских СМИ посетили Украину по приглашению Национального союза журналистов Украины.

«Этот визит стал возможным благодаря подписанию Меморандума о сотрудничестве между Посольством Исламской Республики Иран в Украине и Национальным союзом журналистов Украины», – сообщил председатель НСЖУ Игорь ЛУБЧЕНКО.

В течение недели члены делегации побывали в Киеве и Львове, встретились с председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Юрием ПЛАКСЮКОМ, президентом Украинского союза предпринимателей и промышленников Анатолием КИНАХОМ, председателем Львовской областной госадминистрации Михаилом ЦИМБАЛЮКОМ, посетили Министерство иностранных дел Украины, ознакомились с работой государственного информагентства “Укринформ”, Национальной радиокомпании, Украинского медиа холдинга, Главред-медиа.

Состоялись многочисленные встречи с журналистами разных изданий и студентами, которые изучают фарси, также гости побывали на кондитерской фабрике «Свиточ».

На пресс-конференции И.ЛУБЧЕНКО заявил, что «НСЖУ будет продолжать практику обмена делегациями журналистов».

Его слова подтвердил посол Исламской Республики Иран в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ. «Наши страны очень близки друг к другу, а народы заинтересованы в сотрудничестве», – сказал он.

Руководитель делегации, член редколлегии газеты «Иран» Дарьюш АРМАН поблагодарил всех тех, кто содействовал в организации приезда делегации, и выразил готовность продолжать сотрудничество. «Именно таким образом можно навести мосты дружбы между нашими большими народами», – заверил он.

Как сообщал УНИАН, с 22 по 28 февраля делегация Национального союза журналистов Украины во главе с секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКО находилась с официальным визитом в Исламской Республике Иран.

В ходе поездки делегация встретилась с вице-президентом страны Насрин СОЛТАНАХ, министром иностранных дел Али Акбаром САЛЕХИ, руководством Высшего совета национальной безопасности, Министерства культуры и исламской ориентации.

Украинские журналисты также посетили ведущие предприятия Ирана и научно-исследовательские центры. В частности, украинские журналисты стали одними из первых представителей иностранных медиа, которые получили доступ к Иранскому ядерному центру в Тегеране.

Кроме того, состоялись встречи с коллегами из ведущих СМИ Ирана, в частности, информационных агентств «Ирна» и «Пресс ТВ», газеты «Иран».

В состав делегации вошли руководители трех всеукраинских и двух региональных газет, медиа холдинга, а также представители информационного агентства и радио.