Военный комиссар «разводил» на деньги 25-летних парней

Военная прокуратура Полтавского гарнизона возбудила уголовное дело за систематическое взяточничество против городского военного комиссара военкома Кременчуга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил военный прокурор Полтавского гарнизона подполковник юстиции Игорь ЗАХАРКЕВИЧ.

По его словам, следствие установило 14 эпизодов получения военкомом взяток. Военком брал взятки с мужчин, которым исполнилось 25 лет, и они уже не обязаны были идти в армию, однако приходили в военкомат для получения военного билета. Тем, кто по каким-либо причинам не прибыл в военкомат вовремя, военком «предлагал» уплатить ему от 100 до 1000 грн.

«В ответ на такую финансовую помощь комиссар обещал не привлекать их к административной ответственности. Однако админштраф за подобное правонарушение в несколько раз меньше «нижнего» предела взятки, указанного военкомом. Штраф сегодня составляет от 17 до 51 грн.»,- сказал прокурор.

Против военкома военная прокуратура Полтавского гарнизона возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).