Сегодня в школах Киева звучит «Последний звонок»

Сегодня в столичных школах прозвучит «Последний звонок», а уже 30 мая выпускники во время торжественного собрания получат документы о полном общем среднем образовании.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление образования и науки.

Так, в этом году окончание учебы в школах будут праздновать 7777 выпускников 11-х классов. Это наименьшее количество выпускников за последние несколько десятков лет. Например, в прошлом году аттестаты о полном общем среднем образовании получили 19 тыс. учеников. В Главном управлении образования и науки объясняют, что такая ситуация сложилась в связи с переходом к новой программе обучения.

Девятый класс, который традиционно также считают выпускным, в этом году завершат почти 24 тыс. учеников. А маленькими выпускниками начальной школы, то есть 4-го класса, станут 20,5 тыс. учеников.