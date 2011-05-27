Украина заинтересовала мировых производителей керамической плитки

Кабинет министров поддержал предложение Минрегионстроя о проведении в Украине в 2012 году Международного форума ассоциаций производителей керамической плитки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства.

В частности, документом образован соответствующий Организационный комитет.

Как отметил В.ТИХОНОВ, Украина имеет 30% мировых запасов глины и каолина для изготовления керамической продукции, которые используются фактически всеми предприятиями Европейской Ассоциации производителей керамической плитки. За последние годы, отметил В.ТИХОНОВ, в Украине увеличилось производство собственной керамической продукции. Форум, по словам вице-премьер-министра, планируется провести в Донецкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областях.

«Заинтересованность Европейской Ассоциации производителей керамической плитки украинской строительной отраслью позволят Украине подготовить и реализовать эффективные бизнес-проекты», - сказал В.ТИХОНОВ.

*** Европейская Ассоциация производителей керамической плитки создана в 1962 году. В ее состав входят 24 страны, в том числе и Украина. Семнадцать лет тому назад Ассоциация учредила Международный форум ассоциаций, который ежегодно проводится на территории одного из членов ассоциации.