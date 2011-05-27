Закарпатский облсовет принял программу поддержки нацменьшинств

Закарпатский областной совет принял Программу обеспечения развития образования, культуры, традиций национальных меньшинств области на 2011-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, документ депутаты облсовета приняли сегодня сессии.

На реализацию программы выделено 4 млн. грн.

Как сообщил начальник отдела по делам национальностей Закарпатской ОГА Юрий ГУЗИНЕЦ, который представил программу, имеющиеся финансовые ресурсы не обеспечивают в полной мере потребности учебных заведений и культурно-образовательных учреждений.

«В частности, в сфере образования нуждается в финансовой поддержке учебно-методическое обеспечение, работа авторских коллективов по разработке программ, учебников, учебных пособий, научной методики для школ», - добавил Ю.ГУЗИНЕЦ.

По его словам, в рамках программы будут финансироваться художественные и театральные коллективы для участия в международных, всеукраинских и областных культурно-художественных акциях; издание каталогов и буклетов художественных работ и изделий декоративно-прикладного искусства, обмен группами научных работников, учителей, студентов, учеников, работников культуры и искусства для участия в международных конференциях, семинарах, тренингах, курсах переподготовки, спортивных соревнованиях, олимпиадах, массовых мероприятиях, изготовление видеофильмов; обмен делегациями с зарубежными партнерами и другое.

Справка УНИАН. В Закарпатье работают 62 областные общественные организации национальных сообществ, функционируют 118 школ, 5 лицеев частной формы собственности, 74 детсада. В местах компактного проживания национальных сообществ работают 114 библиотек, 94 дома культуры и клубных заведения, на базе которых действуют 455 коллективов художественной самодеятельности.