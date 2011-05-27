Украина будет использовать инструменты Европейской политики соседства и «Восточного партнерства», которые будут способствовать реализации ее курса на европейскую интеграцию.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины по случаю обнародования совместной Коммуникации Европейской Комиссии и Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности «Новый ответ меняющемуся соседству».

«Обнародованная 25 мая с.г. совместная Коммуникация Европейской Комиссии и Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности «Новый ответ меняющемуся соседству» является важным этапом всеобъемлющего обсуждения путей усовершенствования Европейской политики соседства (ЕПС)», - сказано в комментарии.

В МИД Украины приветствуют тот факт, что страны-партнеры были вовлечены в дискуссию относительно ключевых элементов этого документа.

Министерство положительно отмечает готовность ЕС развивать отношения со странами «Восточного партнерства» на основе принципов политической ассоциации и экономической интеграции. Реализация этих принципов предусматривает укрепление общих ценностей, которые являются основополагающими для ЕС и воплощены в статье 49 Договора о ЕС.

«Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет построено именно на принципах политической ассоциации и экономической интеграции и создаст новое основание для реализации евроинтеграционного курса Украины», - отмечают в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве исходят из того, что положения Коммуникации будут развитыми и углубленными в ходе подготовки к саммиту «Восточного партнерства» в Варшаве 29-30 сентября с.г. Украина готова активно сотрудничать с Польским председательством в ЕС с целью обеспечения максимальной результативности саммита.

«Украина будет использовать инструменты ЕПС и «Восточного партнерства», которые будут способствовать реализации ее курса на европейскую интеграцию. В то же время, мы и в дальнейшем будем исходить из приоритетности развития двустороннего формата отношений с ЕС», - подчеркнули в МИД.