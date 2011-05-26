Украинско-российские учения закончились десантом под Севастополем

В Севастополе высадкой морского тактического десанта на необорудованное побережье в бухте Казачья сегодня закончилась активная фаза начавшихся 23 мая международных украинско-российских учений «Фарватер мира-2011», темой которых было проведение международной миротворческой операции в кризисном районе.

Как передает корреспондент УНИАН, подразделения объединенного батальона миротворческих сил со штатным вооружением и техникой высадились на берег (на бронетранспортерах, способом «на плав» и способом «корабль-берег») с больших десантных кораблей «Константин Ольшанский» (ВМС Украины) и «Николай Фильченков» (ЧФ РФ) с целью блокирования, разоружения (ликвидации) незаконных вооруженных формирований, эвакуации некомбатантов из кризисного района, поисково-спасательного и медицинского обеспечения миротворческих сил.

Кроме того, осуществлена высадка из быстроходных катеров морской штурмовой группы, а также двух десантно-штурмовых групп из вертолетов для захвата участка побережья и обеспечения высадки основных сил морского десанта. Силами двух флотов также был отработан эпизод «Оказание помощи аварийному кораблю. Спасение личного состава, плавающего на воде, во взаимодействии с авиацией».

В интервью журналистам руководитель учений, командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ подчеркнул, что мероприятия проведены с реальным задействованием сил, в учениях принимали участие морской, береговой, авиационный и поисково-спасательный компоненты. «Мы с командующим Военно-Морскими Силами Украины и с моими заместителями по учению и аппаратом руководства учения предварительно подвели некоторые итоги, и должен сказать, что все эпизоды и этапы учения выполнены, цели учения достигнуты, задачи решены», - отметил он.

В.КОРОЛЕВ добавил, что завтра российская сторона передает эстафету руководства учениями Военно-Морским Силам Украины.

Командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, со своей стороны, отметил: «Вы видели, как отработана организация взаимодействия двух штабов, корабельных сил, корабельно-десантных групп, корабельно-тральных, корабельно-поисковых ударных групп, авиации. То есть, работали слаженно. Вы видите, что погода была «на пределе», но два флота свою задачу выполнили. По нашему мнению, учения оценены на «хорошо».

Отвечая на вопрос, насколько учения приближены к реальности, В.МАКСИМОВ сказал: «Фактически, мы пытались максимально приблизить учение к реальности, … провести миротворческую операцию с минимальными потерями».

За действиями военных моряков двух стран наблюдали постоянный представитель Президента Украины в АРК Владимир ЯЦУБА, председатель Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ, заместитель главы Севастопольской ГГА Николай КАРПЕЕВ, ряд губернаторов областей Ямало-Ненецкого автономного округа, приехавшие в Севастополь с целью подписания договоров о сотрудничестве.

Всего в «Фарватере мира-2011» было задействованы более 15 кораблей, катеров и судов, более 50 единиц техники морской пехоты, более 10 самолетов и вертолетов, 260 человек личного состава морской пехоты.

Справка УНИАН. Украинско-российские учения серии «Фарватер мира» проводились в 1997, 1999, 2001, 2003 и в 2010 годах. В прошлом году руководителями военных ведомств Украины и России было принято решение о ежегодном проведении «Фарватера мира».