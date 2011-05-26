Строительные вагончики под Десятинной церковью стоят «по божьему закону и божьим документам»?

Депутат Киеврады, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры Александр БРИГИНЕЦ обратился к руководству городской государственной администрации и прокуратуры столицы по поводу законности установления вагончиков для проживания строителей рядом со стенами Десятинной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.БРИГИНЕЦ сообщил сегодня в интервью журналистам.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что общался на месте со священнослужителями, которые представляют Украинскую православную церковь Московского патриархата, и просил объяснить, на каких основаниях были установлены вагончики. По словам депутата, ему объяснили, что вагончики устанавливают для церковных потребностей. Когда А.БРИГИНЕЦ попросил показать соответствующие разрешительные документы, священники ответили: «Есть документы божьи, закон божий».

«Я сегодня написал обращение к Александру ПОПОВУ и в прокуратуру города Киева с просьбой подтвердить или опровергнуть, что у них разрешений нет», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, если нет разрешений, то органы власти должны принять меры, чтобы на киевском Дитинце не было объектов, установленных незаконно.

При этом А.БРИГИНЕЦ заметил, что в Главном управлении архитектуры и Главном управлении охраны памятников КГГА его заверили, что никаких разрешений на начало каких-либо строительных работ возле Десятинной церкви никто не предоставлял.

«Считаю, что это напрямую связано с результатом конкурса. Думаю, это ответ церкви на то, что в итоге конкурса не победил проект построения церкви. Церковники, понимая, что им ничего не светит с точки зрения законного строительства, начали закрепляться таким незаконным образом», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

В свою очередь, главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК, ссылаясь на Управление реставрационных работ, сообщил журналистам, что вагончики установлены для археологов, которые будут работать на раскопках фундамента Десятинной церкви. Он отметил, что был шокирован сообщениями СМИ об установлении вагончиков возле Детинца.

«Я так же был шокирован, как и вы, этим сообщением. Мы утром поставили там фотографов – снять и доложить Александру Павловичу ПОПОВУ. Первая моя мысль была, что это подступы. А затем я позвонил в управление реставрационных работ. ГЕРА Геннадий Иванович ответил мне очень просто: я завез туда бытовки для работ археологов», - отметил С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

На вопрос, есть ли гарантии, что остатки Десятинной церкви будут сохранены и станут музеем, С.ЦЕЛОВАЛЬНИК ответил: «Я для этого и есть, чтобы выполнять международное законодательство и наши законы».

Он добавил, что на остатках старинных зданий строительство запрещено законодательством, поэтому об этом не может быть и речи.