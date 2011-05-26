В Кременчуге взорвался магазин пиротехники: из-под обломков извлекают людей (фото)
14:55, 26 мая 2011Общество
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Взрывы происходят до сих пор
В Кременчуге Полтавской области взорвался магазин пиротехники.
Как передает корреспондент УНИАН, взрыв произошел сегодня около 12.30 в отдельно стоящем кирпичном одноэтажном здании магазина. Одна из его стен разрушена полностью, завалены бетонные перекрытия.
В данный момент на месте происшествия работают спасатели, которые извлекают людей из-под обломков. В частности, уже достали 32-летнюю женщину, которую привалило бетонной стеной. Она находится в сознании, врачи предполагают у нее ряд переломов.
Пиротехника, находящаяся в магазине, продолжает взрываться. На месте происшествия работают специалисты МЧС, врачи скорой помощи.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото с сайта ТелеграфЪ
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