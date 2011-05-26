В Николаеве сотруднику управления УМВД предъявлено обвинение в сутенерстве, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В настоящее время проводится досудебное следствие, в ходе которого устанавливается причастность этого должностного лица к организации и деятельности группы, занимавшейся сутенерством.

По информации заместителя прокурора Николаевской области Дениса АНДРЕЕВА, в марте нынешнего года сотрудники СБУ в Николаевской области оперативным путем установили и задокументировали, что с 2008 года в Николаеве группа лиц занимается сутенерством (обеспечивает занятие проституцией другими лицами).

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к организации и деятельности этой группы должностного лица управления УМВД в Николаевской области. В связи с этим дело было передано в органы прокуратуры области. Следственным отделом прокуратуры области данное должностное лицо задержано.