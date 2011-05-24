Минэкономики возьмет 30 выпускников вузов по конкурсу

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ обещает, что правительство будет активнее привлекать к работе в исполнительных органах власти молодых и талантливых выпускников высших учебных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

А.КЛЮЕВ сказал, что Министерство экономического развития и торговли планирует привлечь к своей работе около 30 лучших выпускников ключевых экономических вузов Украины, которые будут отобраны по конкурсу.

Минэкономразвития, отметил А.КЛЮЕВ, намерено обратиться к руководству вузов с просьбой отобрать лучших кандидатов для участия в конкурсе.

«Нам нужны лучшие из лучших – молодые, прогрессивные, амбициозные, владеющие иностранными языками. Именно таким – строить эффективную экономику Украины, участвовать в ее модернизации. Нам нужны настоящие патриоты, которые придут с горячим желанием построить успешную страну», - заявил А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер-министр сообщил, что среди задач Минэкономразвития – создание качественной системы государственного стратегического планирования, которая, по сути, отсутствовала в Украине все годы ее независимости. Участие молодых специалистов в этом процессе, отметил А.КЛЮЕВ, позволит быстрее внедрить нестандартные подходы и современные информационные и компьютерные технологии.