Вопрос членства в ЕС Украина должна отложить неизвестно на сколько

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства (ЕПС) Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отмечает, что вопрос членства Украины в ЕС остается открытым, но это вопрос будущего.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня во время рабочего ланча, организованного немецким политическим фондом Hans Seidel Stiftung.

«Этот вопрос может обсуждаться, но в будущем. Он открыт, он остается открытым», - сказала комиссар.

Она отметила, что понимает определенное разочарование украинцев, когда они слышат, что ЕПС на сегодня не предусматривает будущего членства. «Но политик должен быть честным, и я честна в этом вопросе», - отметила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Она также выразила убеждение, что многое должно быть сделано в Украине. «Пользуйтесь тем временем, которое вы имеете. Я говорила и вашему Президенту, и вашему премьер-министру, если вы хотите большего, вы его получите», - подчеркнула комиссар ЕС.