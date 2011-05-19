Из-за «бомбы» в школе на Киевщине сорваны все контрольные и экзамены

Сегодня в 11.00 из-за сообщения о заминировании, учеников, учителей и технический персонал общеобразовательной школы №3 города Обухова, что в Киевской области, срочно эвакуировали. Все контрольные и экзаменационные работы во многих классах были сорваны.

Как сообщили УНИАН во ОСО Главного управления МВД Украины в Киевской области, следственно-оперативная группа не обнаружила на территории школы взрывного устройства, а вот горе-минера задержали почти сразу. Им оказался семиклассник этой же школы, который решил пощеголять перед одногодками. Как выяснилось, к милицию он позвонил по своему мобильному во время перерыва, а затем спокойно пошел на урок. Когда же начались мероприятия по эвакуации, понял, что запахло жареным, и убежал.

Задержали малолетнего правонарушителя дома. Признаваться в содеянном он не спешил. Когда же история о парне, который накануне отобрал у него телефон и, по-видимому, из него вызвал милиционеров, стала выглядеть совсем неправдоподобной, школьнику пришлось признаться. Как вещественное доказательство стражи порядка изъяли у семиклассника тот же телефон.

По словам начальника отдела криминальной милиции по делам детей областного главка Юрия ЛУКИНА, на учете он не значится, учится посредственно, поддерживает дружеские отношения с одноклассниками. На сегодняшний день решается вопрос о постановке семиклассника на учет как ребенок-правонарушитель. Мера пресечения в отношении него не избиралась, однако в отношении матери школьника за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка уже составлен протокол согласно ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.