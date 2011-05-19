Во время рейдерской атаки на сахарный завод умер человек

Во время рейдерской атаки на Кирнасовский сахарный завод Винницкой области, который защищали местная ячейка профсоюза «Трудящиеся» и жители села, погиб человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

«На территорию завода в 3 часа утра ворвались около 50 человек, вооруженных бейсбольными битами, лопатами и нунчаками, 15 из них – с собаками. Они начали избивать людей, которые охраняли завод. Среди пострадавших – женщины. Любовь МИЛАНИЧ находится в реанимации. Еще одна женщина получила перелом тазобедренного сустава. А одного человека – бывшего электрика завода Виктора Ратушного - спасти не удалось», - сообщил председатель Винницкой областной организации профсоюза «Трудящиеся» Игорь ПОПЕНКО.

По его словам, известна и фамилия, по крайней мере, одного нападавшего, который представлялся людям как заместитель директора предприятия “Д.” Игорь С., неоднократно приезжал на территорию завода и угрожал его охранникам.

«В этой ситуации ответственность должны разделить бандиты, которые напали на завод, и милиция и прокуратура, которые продемонстрировали полную неготовность вмешаться в ситуацию», - считает заместитель председателя Винницкой областной организации профсоюза «Трудящиеся» Андрей БОНДАРЕНКО. По его словам, после первой атаки на завод они подали заявление о преступлении в прокуратуру Тульчинского района Винницкой области, но надлежащие меры не приняты, что и привело к трагическим последствиям.

«НФПУ обратился в МВД и Генеральную прокуратуру Украины с требованием срочно разобраться в ситуации, наказать виновных и сделать невозможным повторение подобных случаев», - заявил заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО.

Как сообщалось, последняя попытка захватить Кирнасовский сахарный завод Тульчинского района Винницкой области состоялась 26 марта этого года. Профсоюз «Трудящиеся» входит в состав НФПУ, и также занимается защитой прав трудящихся Красносельского и Турбовского сахарных заводов, где есть подобные проблемы.