По дороге в Софиевку перевернулся автобус, один человек погиб

В Кировоградской области, на автодороге Знаменка – Луганск – Изварино, водитель микроавтобуса Volkswagen LT, перевозивший 17 пассажиров из г. Днепропетровск в г. Умань (Софиевский парк), не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще пятеро с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Знаменскую центральную районную больницу.