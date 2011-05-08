Патриарх Кирилл служит литургию на центральной площади Харькова

На площади Свободы в Харькове предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ служит божественную литургию.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с патриархом КИРИЛЛОМ божественную литургию служат митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ВЛАДИМИР (САБОДАН), митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ МП НИКОДИМ и другие священники Украины и России.

Сцена, где проходит литургия, украшена в соответствии с церковными канонами и стилизована под церковный алтарь. На площади Свободы, невзирая на дождь, собралось около 5 тысяч верующих.

Патриарх пожелал присутствующим на литургии «приблизиться к Богу», почувствовать Божественную благодать и следовать заповедям Иисуса Христа.

КИРИЛЛ помолился за погибших во время Великой Отечественной войны и за всех тех, кто погиб за Родину. Предстоятель РПЦ благословил всех собравшихся.

Литургия транслируется в прямом эфире областного телевидения.

Как передавал УНИАН, предстоятель РПЦ КИРИЛЛ прибыл в Украину 6 мая для участия в торжествах по случаю 60-летия митрополита Донецкого и Мариупольского УПЦ МП ИЛЛАРИОНА и 90-летия митрополита Харьковского и Богодуховского УПЦ МП НИКОДИМА. 6 мая он отслужил литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Донецке.

7 мая патриарх КИРИЛЛ прибыл в Харьков, где посетил Свято-Благовещенский кафедральный собор и принял участие в Торжественной Академии, посвященной 90-летию со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского УПЦ МП НИКОДИМА.

Сегодня, 8 мая, после Божественной литургии на площади Свободы КИРИЛЛ примет участие в церемонии возложения венков к Мемориалу Славы в Харькове.