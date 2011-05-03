Пограничники перехватили 40 банок французского яда
Сообщает Луцкий погранотряд
Волынские пограничники задержали гражданина Беларуси, который пытался перевезти вне пункта пропуска партию французских гербицидов на 100 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы пограничного отряда Луцка Олег ЛЫЧКОВСЬКИЙ.
По его словам, сотрудники пограничного отряда Луцка на участке отдела «Пища», что в Шацком районе Волыни, отрабатывали оперативную информацию о возможной контрабанде вне пункта пропуска. Информация подтвердилась, в результате чего был задержан гражданин Республики Беларусь, житель пограничной Томашовки, который на собственном автомобиле «ВАЗ-2106» пробирался лесными тропинками в Украину. Во время осмотра салона авто пограничники обнаружили под сидениями 42 банки ядохимикатов.
Автомобиль, как средство перемещения контрабанды, и 21 кг гербицидов французской фирмы будут переданы в таможню, после чего эксперты и сделают вывод относительно стоимости изъятого товара. В то же время аграрные специалисты уже говорят, что эти 42 банки химикатов стоят почти 100 тыс. грн., отметил О.ЛЫЧКОВСКИЙ.