Пограничники перехватили 40 банок французского яда

Волынские пограничники задержали гражданина Беларуси, который пытался перевезти вне пункта пропуска партию французских гербицидов на 100 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы пограничного отряда Луцка Олег ЛЫЧКОВСЬКИЙ.

По его словам, сотрудники пограничного отряда Луцка на участке отдела «Пища», что в Шацком районе Волыни, отрабатывали оперативную информацию о возможной контрабанде вне пункта пропуска. Информация подтвердилась, в результате чего был задержан гражданин Республики Беларусь, житель пограничной Томашовки, который на собственном автомобиле «ВАЗ-2106» пробирался лесными тропинками в Украину. Во время осмотра салона авто пограничники обнаружили под сидениями 42 банки ядохимикатов.

Автомобиль, как средство перемещения контрабанды, и 21 кг гербицидов французской фирмы будут переданы в таможню, после чего эксперты и сделают вывод относительно стоимости изъятого товара. В то же время аграрные специалисты уже говорят, что эти 42 банки химикатов стоят почти 100 тыс. грн., отметил О.ЛЫЧКОВСКИЙ.