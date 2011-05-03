НПП Верхнесульский охватит территорию шести районов на Сумщине

В Сумской области в этом году будет создан Национальный природный парк «Верхнесульський».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Сумской области Алексея ПОПОВА, этот парк будет расположен на территории Роменского, Лебединского, Сумского, Белопольского, Недригайловского и Бурынского районов.

«Его создание станет важным шагом в сохранении водных богатств области, ее ландшафтного и биологического многообразия», - отметил А.ПОПОВ.

Также в области в рамках международного сотрудничества на базе существующего Национального парка «Деснянско-Старогутский» будет создан международный биосферный резерват и планируются совместные с сотрудниками Курского университета исследования ландшафтного и биологического разнообразия в бассейне реки Псел.

«Природно-заповедные объекты создаются в Сумской области для сохранения, воспроизведения и рационального использование ценных территорий и объектов лесостепной зоны региона. В 2010 году в области было создано 5 новых объектов природно-заповедного фонда», - отметил А.ПОПОВ.