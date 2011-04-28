Тигипко во Львове ознакомится с производством протезов
06:26, 28 апреля 2011Общество
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Рабочая поездка
28 апреля во Львове с рабочей поездкой будет находиться вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.
С.ТИГИПКО во Львове проведет совещание по вопросам обсуждения пенсионной реформы и посетит Львовское казенное экспериментальное предприятие средств передвижения и протезирования.
В рамках поездки также запланирована пресс-конференция С.ТИГИПКО.
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