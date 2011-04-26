Мэр Золотоноши отрапортовал о решении экологической проблемы

К 1 мая в Золотоноше (Черкасская область) запустят отремонтированные очистные сооружения, которые пять лет были причиной экологического бедствия. Об этом сообщил мэр Золотоноши Виталий ВОЙЦЕХОВСКИЙ в комментарии УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день из бюджета на реконструкцию очистных сооружений выделено 7 млн. грн., и первая очередь очистного комплекса будет введена в эксплуатацию к Международному дню солидарности трудящихся. Однако для капитального ремонта канализационных сооружений городу нужно около 30 млн. грн., отметил В.ВОЙЦЕХОВСКИЙ. «Ликвидация экологической проблемы, - считает он, – дело чести для мэра и жителей Золотоноши».

В начале двухтысячных городские очистные сооружения из коммунальной собственности передали частному предприятию. Пять лет назад они вышли из строя, и канализационные стоки потекли в реку Золотоношку, которая входит в Липовский орнитологический заповедник. Выбросы канализационных стоков не прекратились даже после того, как областная власть выделила средства на ремонт очистных сооружений. «Убытки составили 3,7 млн. грн. Против частного предприятия областная прокуратура возбудила уголовное дело. И в начале этого года очистные сооружения возвратили в коммунальную собственность Золотоноши», – объяснил УНИАН начальник Главного управления экологической инспекции в Черкасской области Павел МАТВЕЕВ.

Городской председатель сообщил, что на мартовской сессии горсовета также принято решение, и уже ведутся переговоры, об установлении мусоросортировочной линии, что позволит улучшить экологическое состояние окружающей среды Золотоноши.

«Наш город не стал исключением для экономического кризиса, - заметил В.ВОЙЦЕХОВСКИЙ. – Но сейчас есть сдвиг к лучшему, в первую очередь - в промышленном комплексе. Появился интерес у заграничных инвесторов. Есть предложения об открытии новых объектов с созданием на начальном этапе более 200 новых рабочих мест».