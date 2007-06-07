Луценко называет цели оранжевого мегаблока

Предварительное название помаранчевого мегаблока - Союз демократических сил.

Об этом сообщил лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, комментируя договоренности лидеров «Нашей Украины», «Народной самообороны» и «Украинской правицы» относительно общего участия в досрочных парламентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что сегодня состоялось окончательное согласование ключевых принципов объединенного участия демократических сил в досрочных выборах ради общей победы.

«Перезагрузку, в которой нуждается Украина, мы начали с перезагрузки качества демократических сил», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, объединение - «Наша Украина» - «Народная самооборона» - «Украинская правица» - это новый амбициозный проект объединенных демократов, которые рассчитывают по меньшей мере на второе место на выборах. “Этим шагом участники объединения стремятся ответить на две ключевые надежды избирателей: обеспечить национальное единство и понятную политику демократического, европейского развития”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, в соглашении предусмотрена недопустимость создания коалиции с представителями нынешнего парламентского большинства и определены основные задачи после победы на выборах.