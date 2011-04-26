Где в Киеве ожидать заторов из-за годовщины Чернобыля

В связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС в Киеве возможны осложнения с проездом по следующим направлениям:

26-го апреля в течение дня:

Аэропорт Борисполь - проспект Бажана - Центр

Центр - Подол - улица Богатырская - Вышгородское Шоссе и дальше в сторону населенных пунктов Дымер - Катюжанка - Иванков и назад.

В это время пройдут следующие мероприятия:

10.00 - проспект Мира, 16 (возложение цветов к Мемориальному кургану героев Чернобыля на территории церкви Св. Архангела Михаила и памятному знаку "Воинам Чернобыля" в Днепровском районе)

10.00 - ул. Нагорная, 6 (ритуал памяти с возложением венков и цветов к памятным местам в Шевченковском районе: "Круг Памяти", "Курган Могила", молебен в память жертв Чернобыльской катастрофы)

12.00 - проспект Победы, 142 /сквер ул. Ф. Пушиной (проведение митинга-реквиема с поминальным обедом. Открытие аллеи "Героев Чернобыля" с установкой семи бюстов)

13.30. - ул. Фрунзе, 99 (проведение митинга-реквиема и панихиды за жертвами Чернобыльской катастрофы в Подольском районе возле Национального музея "Чернобыль")

14.00 - перекресток улиц Николаева и Бальзака (проведение митинга-реквиема возле памятного знака "Памяти жертв Чернобыля" и открытие первой очереди Парка Памяти в Деснянском районе)

16.00 - Московская Площадь, на участке начала Голосеевского проспекта (д.15 А), в связи с открытием памятника-мемориала в сквере возле Центральной Научной Библиотеки им. Вернандского.

27 апреля:

В районе улиц Январского Восстания и Днепровский спуск, а также других улиц прилегающих к Киево-Печерской Лавре.

Как известно, в связи с проведением мероприятий памяти по случаю 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, в Киеве ожидается прибытие президента РФ Дмитрия Медведева и патриарха РПЦ Кирилла, которые вместе с президентом Януковичем посетят Чернобыль и другие мемориальные места.

Украинская правда. Киев