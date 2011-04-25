К концу года в Европе цена на газ по долгосрочным контрактам составит 500$

ОАО "Газпром" отмечает рост спроса на газ на европейском рынке в апреле по сравнению с зимними месяцами, по долгосрочным контрактам цена на декабрь составляет уже 500 долларов за тысячу кубометров.

Как передают РИА «Новости», об этом сообщил журналистам председатель правления российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР по итогам оперативного совещания, в ходе которого были названы последние данные по добыче и поставкам газа.

"Европейский рынок газа бьет все рекорды: например, в текущем апреле поставки "Газпрома" на экспорт будут больше, чем в отдельные зимние месяцы, а на декабрь мы уже видим цену газа по нашим долгосрочным контрактам на уровне 500 долларов. И думаю, это не последние рекорды, которые мы зафиксируем в этом году...", - сказал он.