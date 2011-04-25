По материалам СБУ осуждены три наркоторговца

В Житомирской области по материалам СБУ к 8 годам лишения свободы осуждены два наркоторговца и один - к четырем.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области, на днях Житомирский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному СБУ в отношении трех членов организованной преступной группы, которые на протяжении 2009-2010 годов наладили стойкую схему приобретения, хранения, перевозки и сбыта оптовых партий метамфетамина на территории Киевской, Житомирской, Волынской и Ивано-Франковской областей.

Все три члена группы были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Двум из них суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Их сообщник осужден к 4 годам лишения свободы со испытательным сроком три года.

Апелляционный суд Житомирской области оставил приговор без изменений.