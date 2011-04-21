Тигипко: к 9 Мая ветераны получат разовую выплату

К 9 мая ветераны Великой Отечественной войны получат разовые денежные выплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины – министр социального развития Сергей ТИГИПКО.

«Все ветераны, все, кому надо, и кто имеет на это право, получат соответствующую разовую выплату», - сказал С.ТИГИПКО и добавил, что соответствующее решение правительства уже принято.

По словам вице-премьера, своевременность этих выплат правительство обеспечит. В частности, С.ТИГИПКО отметил, что уже сегодня 37% средств находится в областях.

Он также выразил уверенность, что ветераны получат эти выплаты до 5 мая.

Как отметил С.ТИГИПКО, в этом году удалось увеличить разовые выплаты воинам-интернационалистам. В частности, воины-интернационалисты – инвалиды І группы получат по 730 грн., ІІ группы – 580 грн., ІІІ группы – 510 грн.

В свою очередь, ветераны Великой Отечественной войны – инвалиды І группы получат по 1 тыс. грн., ІІ группы – по 900 грн., ІІІ – 800 грн.