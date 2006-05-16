Украинские производители алкоголя против выхода из СНГ

Украинские производители алкоголя, входящие в Ассоциацию «СОВАТ», выступают против возможного выхода Украины из СНГ, поскольку это негативно скажется на развитии отечественной алкогольной отрасли. Об этом заявил председатель комитета производителей водки Ассоциации «СОВАТ», член совета директоров Nemiroff Холдинг Яков ГРИБОВ сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, для стран-участниц СНГ действует ввозная пошлина на алкоголь с нулевой ставкой.

С вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию предусматривается ввозная пошлина в размере около 1,5-1,6 евро за 1 литр абсолютного алкоголя (чистого спирта), которая установлена в странах-участницах ВТО.

Однако при вхождении в ВТО приоритетными являются ранее подписанные договоренности. Поэтому если Украина останется в СНГ, пошлина на ввоз алкоголя в Россию останется нулевой.

«Да это рынок, который мы годами грызли и получили. И не существует другого такого емкого рынка… Не нужно лишний раз давать себя ставить на место», - сказал Я.ГРИБОВ.

При этом он подчеркнул, что для Грузии, которая потеряла российский рынок вина, коньяка и воды, «нечего делать в СНГ. Это очевидно».

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Москве первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявил, что официальный Киев считает, что СНГ все больше теряет свою привлекательность. 5 мая советник главы государства - руководитель Главной службы внешней политики Константин ТИМОШЕНКО сообщил, что в Секретариате Президента рассматривается вопрос о выходе Украины из СНГ.

11 мая министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК заявил, что вопрос выхода Украины из СНГ на сегодняшний день не рассматривается. По его словам, сейчас проводятся соответствующие консультации. «Украина стремится конструктивно принимать участие в деятельности СНГ, но, к сожалению, украинские инициативы, которые имеют очень большое значение для граждан, в первую очередь, стран СНГ не встречают поддержки», - отметил министр. В то же время Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что на примере инициатив украинской стороны «видна неэффективность СНГ как института».