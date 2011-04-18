Иващенко не признает выдвинутые ему обвинения

Бывший и.о. министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО не признает своей вины по обвинению в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц во время подписания плана санации ГП «Феодосийский судомеханический завод» Министерства обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Печерском районном суде Киева после объявления представителями прокуратуры обвинительного заключения.

«Мне не понятно, в чем меня обвиняют. К этим действиям я не имел и не имею никакого отношения. Я не понимаю, о каком пособничестве может идти речь, если Сергея МИХЕЕВА (бывший управляющий санацией указанного предприятия - УНИАН) я впервые увидел 16 марта этого года в зале суда. До того с ним не общался… Виновным себя ни в чем не признаю, поскольку никогда нигде не совершал противоправных действий… Единственное, что мне понятно: следователи и обвинение любой ценой хотят дискредитировать меня, обвинив в преступлении", - сказал В.ИВАЩЕНКО.

Также он заявил, что не признает выдвинутого гражданского иска о необходимости возмещения более 88 тыс. грн. убытков в пользу госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которые он должен уплатить вместе с С.МИХЕЕВЫМ.

В свою очередь, С.МИХЕЕВ, выступая в суде, также заявил, что не признает своей вины. В том числе из-за того, что деньги, полученные во время санации предприятия, поступили на счет предприятия и были использованы для погашения кредиторской задолженности этого завода.

Заслушав подсудимых, суд определил дальнейший порядок судебного следствия. В частности, на судебных заседаниях, в соответствии с решением суда, будут допрошены свидетели, подсудимые, исследованы экспертизы с участием экспертов, допрошены сами эксперты, после чего суд должен исследовать доказательства, которые содержатся в материалах дела.

После этого в суде в качестве свидетеля первой была допрошена жена В.ИВАЩЕНКО Валентина, которая, среди прочего, проинформировала суд, что ее муж до задержания имел проблемы со здоровьем, в частности у него серьезное заболевание позвоночника, однако «в связи с тем, что он с утра до вечера работал, ему некогда было обращаться к врачам, чтобы провести качественное лечение».

Кроме того, на один из вопросов представителей прокуратуры В.ИВАЩЕНКО ответила, что у ее семьи и мужа непосредственно никогда не было никаких бизнес-интересов, в том числе относительно Феодосийского судомеханического завода.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 г. было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В.ИВАЩЕНКО избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.