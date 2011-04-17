Писателю Василию Шкляру вручили Народную Шевченковскую премию. Как сообщается, вручение премии, первое в истории Украины, прошло в Холодном Яру возле памятника на месте последнего боя атамана Василия Чучупака.

Как сообщил представитель "Холодноярской Инициативы" Андрей Юсов, на сегодняшний день собрано свыше 255 тысяч грн. Напомним, ранее сообщалось о том, что на премию, в частности, скинулись некоторые депутаты из фракций БЮТ и НУ-НС.

Юсов спросил у присутствующих, кто за то, чтобы вручить Народную Шевченковскую премию Шкляру. Все проголосовали единогласно, "за".

Премия была вручена с формулировкой "За возвращение украинской нации исторической памяти".

Как сообщалось, Шкляр намерен потратить сумму премии на экранизацию собственного романа "Черный ворон".

Напомним, писатель отказался получать за этот роман Шевченковскую премию, выразив в письме к президенту надежду, что получит ее когда-нибудь позже, когда при власти не будет "украинофоба" Дмитрия Табачника.

ТСН