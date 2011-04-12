Германия передала СБУ базу данных на 150 тыс. советских военнопленных

Объединение «Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора» (г. Дрезден, ФРГ) передало Службе безопасности Украины электронную базу данных на 150 тысяч советских военнопленных - уроженцев Украины периода Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, церемония передачи немецкой стороной электронной базы данных состоялась сегодня в Отраслевом государственном архиве СБУ

Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ, который присутствовал на церемонии, подчеркнул: «Судьба советских солдат в Германии является одной из печальных страниц нашей истории. И поэтому для Германии особый долг - исследовать судьбу каждого из тех, кто погиб во времена деспотизма и произвола».

Как сообщалось, СБУ и объединение “Саксонские мемориалы” в 2004 году подписали соглашение о совместном изучении архивных документов периода Второй мировой войны относительно судьбы советских и немецких военнопленных.

Международный проект предусматривает поиск, обработку архивных документов, создание электронных баз данных и обмен информацией о советских и немецких военнопленных и интернированных лицах периода Второй мировой войны. Речь идет о немецких документах, учетных карточках немецких лагерей, документах советских фильтрационных лагерей и лагерей немецких военнопленных на территории Украины.

Во время, минувшее после подписания соглашения, ОГА СБУ осуществил масштабную поисковую работу и пополнил базу данных относительно 26 тысяч человек. Эта информация используется Объединением «Саксонские мемориалы» для создания единого банка данных на советских военнопленных, сформированного по архивным материалам России, Беларуси, Украины и других стран.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, передала представителям немецкой делегации диск с информацией о 1840 советских военнопленных.

Использование созданной базы данных дает возможность ускорить обработку обращений граждан, которые до сих пор не знают о судьбе своих родных, проводить поисковые работы и устанавливать сведения о бывших советских военнопленных, которые содержались в концлагерях на территории Германии. Теперь эта информация имеется в свободном доступе в Информационно-справочном зале Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, а также во всех региональных органах СБУ.