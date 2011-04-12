В Луганске установят две мемориальные доски Георгию Береговому

В Луганске, в рамках празднования 90-летия со дня рождения летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового, планируют установить две мемориальные доски.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Управления образования и науки Луганской облгосадминистрации Александр ВОСТРЯКОВ.

Он напомнил, что Г.Береговой учился в Ворошиловградской школе военных летчиков имени пролетариата Донбасса, неоднократно встречался с молодежью Луганской области. Первая мемориальная доска космонавту будет открыта на территории Луганского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Молодой гвардии. Торжественное открытие доски состоится 16 апреля текущего года с участием руководства города и области, учащихся лицея. Изготовлена доска за счет средств лицея.

По словам А.ВОСТРЯКОВА, также мемориальная доска Г.Береговому будет открыта в средней школе №29. Эта доска изготовлена за счет средств городского совета.

А.ВОСТРЯКОВ сообщил, что в этой школе работает поисковый кружок «Исток», участники которого на протяжении последних 6 лет собирают материалы о жизни и деятельности Г.Берегового. «Эти материалы собраны в школьном музее, посвященном Георгию Береговому. Кроме того, в этом музее находится его скафандр», – сообщил первый замначальника управления образования.