Прокуратура направила в суд дело о взрывах в Макеевке

Прокуратура Донецкой области направила в суд дело по факту взрывов в Макеевке 20 января 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, прокуратура закончила изучение материалов уголовного дела по факту взрывов в Макеевке 20 января, и с обвинительным заключением уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, утром 20 января в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов никто не пострадал.

Вблизи одного из мест взрыва на стене был найден конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму денег «от людей, известных в Макеевке» (по данным СМИ, организаторы взрывов требовали 4 млн. евро). В письме также был указан механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прозвучат еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление СБУ в Донецкой области возбудило уголовное дело по статье «терроризм» и разыскивало двух мужчин.

15 февраля прокурор Донецкой области Владимир ГАЛЬЦОВ сообщил о задержаниях лиц, которых подозревают в совершении взрывов.