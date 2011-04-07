Крымчан просят при шквалах не стоять под рекламными конструкциями

Крымское управление МЧС объявило на пятницу и субботу, 8 и 9 апреля, штормовое предупреждение из-за возможного резкого ухудшения погодных условий и просит жителей Крыма и туристов отказаться от посещения гор в эти дни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный скоростью 17-22 метров в секунду, 9 апреля - 25-30 м/с», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели призывают не находиться при шквалах возле рекламных и слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и больших деревьев.