Ющенко назначил Медведько, Медведько назначил Шемчука

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО восстановил Александра МЕДВЕДЬКО в должности генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Генеральной прокуратуре сообщил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, представляя нового генпрокурора.

В частности, В.БАЛОГА зачитал соответствующий указ Президента, которым глава государства восстановил действие указа от 4 ноября 2006 года о назначении А.МЕДВЕДЬКО в должность генпрокурора.

Также этим указом было отменено действие указа о назначении Виктора ШЕМЧУКА исполняющим обязанности генпрокурора.

После этого В.БАЛОГА добавил, что он желает успехов А.МЕДВЕДЬКО на его должности. По словам В.БАЛОГИ, он надеется, что таким образом на этом будет исчерпан конфликт вокруг генпрокурора.

А.Медведько назначил Виктора Шемчука своим первым заместителем.