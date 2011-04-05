Присяжнюк: земли в зоне загрязнения ЧАЭС использовать еще рано

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК выступает против отмены запрета на использование земель в третьей и четвертой зонах загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня в интервью журналистам в городе Иванков Киевской области, где находится с рабочей поездкой.

«Я отношусь к этому негативно: люди еще психологически не готовы к тому, чтобы отменить эти запреты. Это должно идти от местных граждан. И как только это будет, мы будем выходить с инициативой в соответствующие государственные учреждения», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. Согласно закону Украины «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы», принятому в 1991 году, зоны радиоактивного загрязнения разделены на четыре типа.

1-я зона отчуждения – это территория, из которой проведена эвакуация население в 1986 году;

2-я зона безусловного (обязательного) отселения - это территория, которая испытала интенсивное загрязнение долгоживущими радионуклидами;

3-я зона - зона гарантированного добровольного отселения – это территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия, стронция или плутония, где расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека может превысить 0,1 бэр за год сверх дозы, которую он получала в доаварийный период;

4-я зона усиленного радиоэкологического контроля – это территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия, стронция или плутония, при условии, что расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека превышает 0,05 бэр за год сверх дозы, которую он получала в доаварийный период.