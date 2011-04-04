Преступная группа «качала» нефть из трубы «Дружба»

Львовские правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась кражами нефти из нефтепровода «Дружба», в состав которой входили жители Харьковской, Сумской, Полтавской и Закарпатской областей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, областным УГСБЭП была пресечена деятельность преступной группы с признаками организованности в составе пяти человек, которые занимались хищением нефти из нефтепродуктопровода филиала Магистральные нефтепроводы «Дружба» НАК «Укртранснафта».

По данным милиции, члены преступной группы неподалёку от села Ожидов Бусского района Львовской области осуществили незаконную врезку в нефтепродуктопровод «Дружба». Во время проведения оперативных мероприятий работники правоохранительных органов выявили замаскированный отвод от нефтепродуктопровода длиной около 2,5 км, который был проложен к территории хозяйственного двора бывшего крестьянского союза села Ожидов. На территории бывшего крестьянского союза были выявлены вкопанные в землю металлические бочки, которые были заполнены похищенными нефтепродуктами (нефть-сырец).

Сотрудники милиции изъяли 150 тонн нефти-сырца стоимостью 600 тыс. грн., а также насосы высокого давления, шланги и другое приспособление для перекачивания похищенной нефти.

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