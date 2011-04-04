В Праге погода как посреди лета

Новый температурный рекорд установлен в столице Чехии - столбик термометра поднялся выше 25 градусов тепла, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЧТК.

По данным чешской метеослужбы, в Праге в воскресенье 3 апреля была отмечена самая высокая температура дня в Чехии - плюс 25,6 градусов.

Предыдущий рекорд был установлен в 1953 году, когда столбик термометра поднялся до отметки 23,2 градуса Цельсия.

"Это был настоящий летний день, так как температура превысила 25 градусов тепла", - пояснил представитель национальной метеослужбы Павел Йуза.

Тепло было и в других городах Чехии, в частности, в Хебе, Градце Кралове и Марианских Лазнях. По прогнозам метеорологов, теплая погода в ближайшие дни сохранится - в Чехии будет 20-22 градуса тепла.